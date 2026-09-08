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Царьград

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Жапаров назначил Айылчиева и.о. министра юстиции Киргизии

Жапаров назначил Айылчиева и.о. министра юстиции Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Аяза Баетова от должности министра юстиции, назначив Алмаза Айылчиева исполняющим обязанности.

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