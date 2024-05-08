Жителям Татарстана оказали бесплатную юридическую помощь в преддверии Дня Победы

В преддверии 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Министерство юстиции Республики Татарстан организовало День оказания бесплатной юридической помощи ветеранам, участникам боевых действий и их семьям.
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