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Магдебургский террорист объяснил, почему напал на ярмарку

Магдебургский террорист объяснил, почему напал на ярмарку

Магдебургский террорист объяснил, почему напал на ярмарку МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс.

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