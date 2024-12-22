Магдебургский террорист объяснил, почему напал на ярмарку МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс.