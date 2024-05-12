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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» – 1-е в РПЛ после поражений «Зенита» и «Краснодара», «Ливерпуль» не выиграет АПЛ, Иван Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, Роналду остался без чемпионства и другие новости

1. В чемпионской гонке РПЛ произошел безумный разворот: «Зенит» проиграл дома ЦСКА, «Спартак» победил «Краснодар», а «Динамо» на 99-й вырвало победу у «Балтики» и теперь возглавляет турнирную таблицу.

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