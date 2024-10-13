На Кипре прошел митинг против секс-просвета при поддержке России

В центре Никосии 13 октября состоялся марш в защиту семейных ценностей при поддержке России. Активисты родительского движения «За наших детей» и Координационного совета российских соотечественников выступили против преподавания сексуального просвещения в школах, сообщило РИА «Новости».
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