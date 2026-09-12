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Астрономы обнаружили самую быструю звезду в нашей Галактике - 25000 километров в секунду

Астрономы обнаружили самую быструю звезду в нашей Галактике - 25000 километров в секунду

Астрономы обнаружили самую быструю звезду в нашей Галактике - 25000 километров в секунду В центре нашей Галактики, в 26000 световых лет от Земли, скрывается сверхмассивная черная дыра Стрелец А* (Sagittarius A*).

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