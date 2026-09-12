Астрономы обнаружили самую быструю звезду в нашей Галактике - 25000 километров в секунду В центре нашей Галактики, в 26000 световых лет от Земли, скрывается сверхмассивная черная дыра Стрелец А* (Sagittarius A*).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Операция «Вивальд...
- ВА Операция «Вивальд...
- Як-130М готовит с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым