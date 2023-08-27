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«КХЛ стала только интереснее за счет уменьшения количества легионеров. А если разрыв между полом и потолком сократится хотя бы до 20%, то и у нас «Вегасы» будут выигрывать». Тренер «Нефтехимика» о лиге

– У нас есть достаточно мощные игроки. Мы не стали слабее, я могу это гарантировать. За счет уменьшения количества легионеров лига стала только интереснее, несмотря на большой разрыв между полом и потолком зарплат.

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