www.globallookpress.com/Ralf Homburg/IMAGO Президент США Дональд Трамп 13 сентября призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как, по его словам, эти атаки создают дефицит дизельного топлива и способствуют росту цен на него в Соединенных Штатах.
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