НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Даниил Медведев: «Попробую не защитить титул, но хотя бы дважды победить на одном и том же турнире»

Даниил Медведев: «Попробую не защитить титул, но хотя бы дважды победить на одном и том же турнире»

У него 20 титулов, все на разных турнирах. Вчера он проиграл в Риме Томми Полу – 1:6, 4:6. «Если честно, я разочарован.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх