Пятое за год судно отправилось из Архангельска в Китай

Всего за текущую навигацию в китайские порты направили порядка 40 тысяч тонн грузов, включая пиломатериалы, бумагу, картон и целлюлозу— Меняющийся глобальный экономический ландшафт создает новую структуру российского экспорта и формирует новые логистические маршруты, которыми активно пользуются наши предприниматели и зарубежные партнеры, — написал в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.