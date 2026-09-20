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Босс «Ауди»: «Бинотто и Макниш знают, что нужно делать. Главная цель – борьба за титул в 2030-м»

Исполнительный директор « Ауди » Гернот Делльнер заявил о доверии руководителю команды «Ф-1» Маттиа Бинотты и гоночному директору Аллану Макнишу.

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