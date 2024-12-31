Серия анимационных картинок в стиле лучших фильмов ужасов

Вы чувствовали это неприятно ощущение, будто за вами кто-то следит? Или что кто-то находится под вашей кроватью? Именно этим состоянием был вдохновлен Брайан Колдрик, когда он создавал свою серию картинок «Behind You» («За вашей спиной»).
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