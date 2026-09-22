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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран о голе Аргентине в финале ЧМ: «Все произошло с головокружительной скоростью. Не помню момент удара, но помню, как на меня бежали 20 здоровых парней»

Форвард « ПСЖ » и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, что чувствовал после победного гола в финале чемпионата мира.

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