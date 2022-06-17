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ФИФА назвала города, в которых пройдет чемпионат мира 2026 года

ФИФА назвала города, в которых пройдет чемпионат мира 2026 года

Объявлен список городов, которые примут 23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике.  Список из 16 городов, в которых пройдет чемпионат мира 2026 года, был опубликован пресс-службой Международной федерации футбола в социальных сетях.

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