ФИФА назвала города, в которых пройдет чемпионат мира 2026 года

Объявлен список городов, которые примут 23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Список из 16 городов, в которых пройдет чемпионат мира 2026 года, был опубликован пресс-службой Международной федерации футбола в социальных сетях.
Объявлен список городов, которые примут 23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Список из 16 городов, в которых пройдет чемпионат мира 2026 года, был опубликован пресс-службой Международной федерации футбола в социальных сетях.
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