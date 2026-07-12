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Слухи об инвалидном кресле, брак в 19 лет и спасительная операция: как живет 69-летний солист «Любэ» Николай Расторгуев

Слухи об инвалидном кресле, брак в 19 лет и спасительная операция: как живет 69-летний солист «Любэ» Николай Расторгуев

В свои 69 лет бессменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев продолжает собирать полные залы, несмотря на периодически появляющиеся в Сети слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

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