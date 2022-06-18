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Хроника происшествий в Бобруйском районе.

Хроника происшествий в Бобруйском районе.

На ворованном велосипеде далеко не уехалЕще в августе 2020 года жительница д. Малые Бортники лишилась своего велосипеда, хранящегося в хозяйственной постройке ее подворья.

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