Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, кто займет место Грэма* в Конгрессе США

Стало известно, кто займет место Грэма* в Конгрессе США

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего в ночь на 12 июля сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов) его младшую сестру Дарлин Грэм Нордон, пишет обозреватель Райан Кинг в статье для New York Post.

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