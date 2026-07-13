Стало известно, кто займет место Грэма* в Конгрессе США

Политика как она есть

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего в ночь на 12 июля сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов) его младшую сестру Дарлин Грэм Нордон, пишет обозреватель Райан Кинг в статье для New York Post.