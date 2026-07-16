Володин обсудил с главой парламента ЮАР развитие межпарламентского сотрудничества

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР Рефилве Марией Мцвени-Ципане обсудил актуальные направления развития межпарламентского сотрудничества двух стран.
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