ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что делают мужья, когда понимают, что добытчики из них не очень?

Что делают мужья, когда понимают, что добытчики из них не очень?

Что делает упрямый и амбициозный муж, когда понимает, что традиционное распределение ролей «я – добытчик, ты – хозяйка» ему не по зубам? Что на одну его зарплату не выжить, и ясно, что семейный бюджет придется наполнять обоим? Думаете, он срочно надевает передник и начинает ждать жену с работы, чтобы накормить ее горячим ужином? Скрупулезно вникает в проблемы детей, активно помогает им в учебе и выполняет внезапные поручения классного руководителя, выковыривая шишки из мерзлой декабрьской земли? Делает все, чтобы разделить быт пополам, чтобы было бы справедливым при равном материальном вкладе в семью? Как бы ни так… Обычно, столкнувшись с суровой реальностью мужчины с «комплексом слесаря Гоши» используют четыре вида психологических защит ….

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Элина Морозова
Как все правдиво и жизненно!
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