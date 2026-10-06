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Новости Тамбова

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Тамбовские яблоки стали частью торта "Русского лото", установившего рекорд России

Тамбовские яблоки стали частью торта "Русского лото", установившего рекорд России

Праздничный торт, испеченный в честь приближающегося 32-го дня рождения главной лотереи страны «Русское лото», установил рекорд России как торт, в состав которого вошло самое большое количество ингредиентов — 48 компонентов, собранных со всей России.

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