Тамбовские яблоки стали частью торта "Русского лото", установившего рекорд России

Праздничный торт, испеченный в честь приближающегося 32-го дня рождения главной лотереи страны «Русское лото», установил рекорд России как торт, в состав которого вошло самое большое количество ингредиентов — 48 компонентов, собранных со всей России.
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