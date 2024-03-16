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В Архангельске 20 лет прогремел взрыв, в котором погибли люди: что с виновником страшной трагедии

В Архангельске 20 лет прогремел взрыв, в котором погибли люди: что с виновником страшной трагедии

В Архангельске 16 марта 2004 года взрыв на проспекте Советских Космонавтов унес жизни 58 человек.В столице Поморья ровно 20 лет назад случилась страшная трагедия В три часа ночи на улице Советских Космонавтов, 120 прогремел сильнейших взрыв из-за утечки газа.

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