Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Якоби
    Да у парня голову снесло , что удачливых всех. Зачем помогать своему народу или кого то обучать. Жмотяра ты Паша бог ...Паша любил потупить
  • Алексей Горшков
    Вот уж не думал, что в плане сохранения военной тайны 404-я нас перещеголяет! Мне кажется, что как для нас это не при..."Самый мощный" уд...
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Зачем на Ярослава Дронова (SHAMAN) лепят клеймо нацика

Зачем на Ярослава Дронова (SHAMAN) лепят клеймо нацика

В апреле 2023 года у певца Ярослава Дронова (SHAMAN) вышел клип «Мы». Мое внимание он привлек не столько сам по себе (на тот момент я вообще знала певца только как исполнителя классной песни «Я русский»), меня заинтересовала шумиха и волна хейта, обрушившихся на него.

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