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Спички - не игрушка

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«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

В Министерстве обороны Российской Федерации 8 июня подтвердили, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

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