Британцы планировали применить химическое оружие против США с "кораблей-вонючек"

The Sunday Times со ссылкой на документы из Национального архива Шотландии сообщила, что капитан Томас Кокрейн предложил использовать корабли, наполненные серой, для поражения экипажей американского флота ядовитым газом.
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