Матвиенко напомнила о важных целях системы образования в День знаний

Перед современной системой образования стоят важные цели — воспитать гармоничную и социально ответственную личность на основе исторических и культурных традиций нашей страны, максимально раскрыть способности каждого человека.
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