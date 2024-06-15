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Ученые пытаются заново заморозить Арктику

Ученые пытаются заново заморозить Арктику

Ученые пытаются заново заморозить Арктику Максим МорозовЗвучит действительно странно: чтобы спасти заснеженную Арктику от таяния из-за глобального потепления, некоторые эксперты работают над планами по изменению климата всего региона.

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