Ученые пытаются заново заморозить Арктику Максим МорозовЗвучит действительно странно: чтобы спасти заснеженную Арктику от таяния из-за глобального потепления, некоторые эксперты работают над планами по изменению климата всего региона.
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