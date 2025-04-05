MK: Россия готовит ответный удар по украинской инфраструктуре

Украинскую инфраструктуру ждет ответный удар ВС РФ.Источники газеты «МК» сообщают, что Россия готовит ответный удар по украинской инфраструктуре и более не считает нужным соблюдать соглашение о ненападения на объекты ТЭК Украины.