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Мода и Шоу-бизнес

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Марго из группы «Стрелки» подробно рассказала о романе с Кириллом Андреевым: «Встречались не только ради секса»

Марго из группы «Стрелки» подробно рассказала о романе с Кириллом Андреевым: «Встречались не только ради секса»

49‑летняя Мария Корнеева, известная как Марго из группы «Стрелки», вышла на связь с подписчиками в личном блоге, чтобы объясниться после неудачного интервью на телевидении об отношениях с Кириллом Андреевым из «Иванушек International».

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