В Африке учеными найдены странные руины древнего города

В 2017 году в Южной Африке произошло удивительное открытие — были найдены останки гигантского города площадью около 1500 квадратных километров, а также загадочные каменные круги, которые занимают почти 10,000 квадратных километров.
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