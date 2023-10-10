На Родионовской вспомнят писателя Крапивина, на Живописной расскажут о русских усадьбах, – как провести досуг в СЗАО

На Родионовской вспомнят писателя Владислава Крапивина 11 октября в 15.00 библиотека №239 приглашает ребят старше шести лет на литературную игру-викторину, посвящённую творчеству писателя Владислава Крапивина.
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