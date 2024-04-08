На станцию Карымская в Забайкалье прибыл уникальный агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Сила в Правде»

По случаю прибытия уникального агитпоезда, на площади вокзала состоялся торжественный митинг, где собрались представители военного комиссариата района, местной администрации, участники военно-патриотического движения «Юнармия», члены общественных организаций и жители забайкальского поселка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии