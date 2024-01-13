Отделочник Александр Бояркин рассказал, что делать, если дома холодно

Зима 2023-2024 выдалась морозной, многие туляки жалуются на низкие температуры в квартирах. Что делать, если дома холодно? На этот вопрос Тульской службе новостей ответил отделочник, блогер Александр Бояркин.
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