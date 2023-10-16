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Антитеррористический рейд провела полиция на Хилокском рынке в Новосибирске

Антитеррористический рейд провела полиция на Хилокском рынке в Новосибирске

Из 89 проверенных мигрантов, 10 нарушили режим пребывания на территории Новосибирской области.В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области в понедельник, 16 октября, начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщил о проведении на территории Хилокского рынка мероприятия по предотвращению террористических угроз и экстремистской направленности.

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