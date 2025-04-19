В Николаевске-на-Амуре осудили банду похитителей людей

Громкий приговор вынес Николаевский-на-Амуре городской суд по делу сразу восьмерых местных жителей. Граждане в возрасте от 24 до 34 лет признаны виновными в похищении людей и разбое — об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
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