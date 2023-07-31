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Никогда не делайте этого в жару: Эксперт подсказал, как спасти смартфон от верной "смерти"

Никогда не делайте этого в жару: Эксперт подсказал, как спасти смартфон от верной "смерти"

Шамиль Магомедов рассказал "Газете.Ru", как правильно использовать смартфон в летнее время годаЭксперт в сфере информационной безопасности Шамиль Магомедов предупредил, что от жаркой погоды страдают не только люди, но и их мобильные устройства.

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