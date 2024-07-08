Водитель "шестерки" врезался в пчеловодческий прицеп и остался жив Жёсткая авария произошла накануне на границе Киквидзенского и Новоаннинского районов.
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Водитель "шестерки" врезался в пчеловодческий прицеп и остался жив Жёсткая авария произошла накануне на границе Киквидзенского и Новоаннинского районов.