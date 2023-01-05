О Карабахе, глупых трусливых провокаторах...

Попытался проанализировать: почему именно русскоязычные протурецкие радикалы из Азербайджана так напряглись и заморочились, в ответ на более чем спокойный и в целом проходной информационный эфир насчёт провокаций местных "экологов", относительно российских военных миротворцев в Карабахе? Ну, были там упомянуты "серые волки" - нацистская группировка, которая теперь не только в Турции, но и в Азербайджане существует, эмблемой которых вместе с плакатами, написанными на чистейшем английском языке и белыми голубями, одного из которых, бедолагу, придушили в экстазе, перед российскими военными трясли, и что с того? Но не зря же сказано Эрдоганом насчёт того, что турки с азербайджанцами теперь "одна нация - два государства"! Означает это простую вещь: в новой Оттоманской Порте, которую Эрдоган успешно строит на базе Организации Тюркских Государств, всё будет унифицировано.