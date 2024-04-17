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Закон, порядок, государство

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На Сахалине торжественно открыли центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин»

На Сахалине торжественно открыли центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин»

К концу мая подготовят более 600 курсантов, а за 2024 год – 1800 курсантов. Все они получат сертификаты, а лучшие из них по результатам выпускного экзамена - будут награждены путевки на тематические смены в летние лагеря.

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