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Международный аэропорт в Петербурге временно ограничил работу

Международный аэропорт в Петербурге временно ограничил работу

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

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