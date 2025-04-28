Международный аэропорт в Петербурге временно ограничил работу

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.