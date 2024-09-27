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Царьград

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Пожизненно осужденный за убийства лидер Ореховской ОПГ Буторин собрался на СВО

Пожизненно осужденный за убийства лидер Ореховской ОПГ Буторин собрался на СВО

Убийца 38 человек Сергей Буторин планирует подписать контракт с Минобороны России.Пожизненно осужденный криминальный авторитет Сергей Буторин, отбывающий наказание в колонии «Полярная сова», планирует подать второе ходатайство об отправке в зону проведения военной спецоперации.

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