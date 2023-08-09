Очередные тщетные поиски пэрэмоги

Елена Филиппова

А ведь когда мы, севастопольцы вместе со всеми крымчанами, даже не уходили, а улетали от хохлостана в 2014-м году, сограждане из " материковой" России удивлялись, но не задавались вопросом "А почему, собственно, Крым без оглядки бежал от Украины, что с Украиной не так?" А там всё не так, просто там жили, затаившись, а когда им сказали бледнолицые хозяева из-за океана, что всё можно, вот тут и прорвались все гнойники. Наверное, должно родиться и вымереть несколько поколений хохлозавров, чтобы изменился генотип и появилась способность мыслить.