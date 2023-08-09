Украинский режим, очевидно, сделал определённую ставку на террористические акты, это факт. Я осознаю, что первое предложение данного поста может обеспечить мне номинацию на премию «Капитан Очевидность», но хочу обратить ваше внимание на то, что, на мой взгляд, для российского читателя и комментатора пока что скрыто за кулисами, поскольку российские публицисты некоторым аспектам достаточного внимания не уделяют.
Очередные тщетные поиски пэрэмоги
Комментарии
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Елена Филиппова
А ведь когда мы, севастопольцы вместе со всеми крымчанами, даже не уходили, а улетали от хохлостана в 2014-м году, сограждане из " материковой" России удивлялись, но не задавались вопросом "А почему, собственно, Крым без оглядки бежал от Украины, что с Украиной не так?" А там всё не так, просто там жили, затаившись, а когда им сказали бледнолицые хозяева из-за океана, что всё можно, вот тут и прорвались все гнойники. Наверное, должно родиться и вымереть несколько поколений хохлозавров, чтобы изменился генотип и появилась способность мыслить.
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12 час.
sozopolpiter воробьев
лишился я девственности в мысли о единонародстве. и не больные они родственники, а враги расчётливые, гнусные, злые, продажные, жадные, халявные, лживые, жестокие, злопамятные, но бздящие, чем и надо воспользоваться, стирая всё, что нам мешает. всё подряд вредное нам. а потом оставшимся придётся вламывать всем, что под рукой окажется, как себя вести надобно.
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11 час.
mark kapustin
Закономерный итог.
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59 мин.
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