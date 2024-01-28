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Закон и Порядок

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  • Игорь Василевский
    Там некоторые вообщез аявляют, что проблема мигрантов надумана и вообще- даешь больше переселенцев!! Станно, правда....."Поехали?" Ростов...
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    Высказывания этого Локшина известны, призывы - тоже. Теперь дело за компетентными органами. Садимся в первые ряды пар...Спонсору "небрать...

Бывшие сотрудники ФБР предупреждают о «мягком вторжении» мигрантов из России

Бывшие сотрудники ФБР предупреждают о «мягком вторжении» мигрантов из России

Бывшие сотрудники ФБР предупредили конгресс США об угрозе вторжения мигрантов Наплыв мигрантов на границу США с Мексикой угрожает повторением атак ХАМАС на Израиль и позволяет врагам попасть в страну, в которую невозможно вторгнуться военным путем, заключили экс-сотрудники ФБР в письме конгрессуФото: John Moore / Getty Images Десять бывших высокопоставленных сотрудников ФБР направили лидерам конгресса США письмо с предупреждением о «новой и малознакомой» опасности вторжения мигрантов, сообщает Fox News.

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