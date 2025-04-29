Беглов рассказал Путину о поддержке и помощи героям СВО в Петербурге

Это одна из ключевых задач властей города Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о том, как город заботится о современных героях — участниках специальной военной операции, сообщает пресс-служба Смольного.
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