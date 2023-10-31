ВСУ пытались прорвать позиции русской армии на Запорожье

Противник задействовал бронетехнику для атаки.Новостной телеграм-канал "Фронтовая птичка" сообщает, что украинские боевики предприняли попытку прорыва позиций русской армии в Запорожской области, применив несколько единиц бронетехники и живую силу.
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