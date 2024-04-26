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Мастер-классы по финансовой грамотности проведут для участников проекта «Московское долголетие»

Мастер-классы по финансовой грамотности проведут для участников проекта «Московское долголетие»

Для участников проекта «Московское долголетие» проведут мастер-классы по финансовой грамотности. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

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