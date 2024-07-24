Искусствовед Андрей Ларионов рассказал, как меняется и от чего зависит интерес к архитектуре

В это воскресенье он проведет экскурсию, посвященную ленинградскому архитектору Наталье Захарьиной Какую работу по сохранению советского наследия ведут власти города? Об этом рассказал искусствовед и историк архитектуры Андрей Ларионов.
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