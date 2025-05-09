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Плоды исторического ревизионизма

Плоды исторического ревизионизма

YouGov: жители Запада считают США победителем Гитлера, с 76% ждут "ядерки" с РоссиейОпрос YouGov к 80-летию окончания Второй мировой войны показал настроения в Европе и США.

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Комментарии
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ЭБ
Эдуард Бартновский
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12 час.
Вадим Кузнецов
Судя по всему, &quot;там&quot; давно потеряли не только берега, но и просто представление о здравом смысле. Вступающий в дискуссию с сумасшедшим сам безумен. С такой точки зрения приведенный материал - всего лишь иллюстрация к вопросу, с кем, собственно, мы имеем дело. Далеко не весь мир спятил. Потому что этот самый мир не состоит исключительно из обиталетей САСШ (которые всего-навсего безграмотны) и европейских прихвостней САСШ. В мире еще полно и других людей, которые все еще в своем уме.
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1 час.
Игорь Кузнецов
За 80 лет после Победы над фашисткой Германией и в мире, и у нас много событий произошло. А выходным днём 9 Мая стал в 1965 году. День Победы был официально отмечен в 1946 и 1947 гг, но в 1948-1964 гг. 9 мая стал укороченным рабочим днем. Страна восстанавливалась после войны... Главное - помнить о подвиге бойцов на фронте, о тружениках тыла и о жертвах фашистов. Ну а Запад - пусть живёт как хочет, если память &quot;короткая&quot;, их же проблемы.
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5 мин.
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