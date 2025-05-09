Плоды исторического ревизионизма

Вадим Кузнецов

Судя по всему, "там" давно потеряли не только берега, но и просто представление о здравом смысле. Вступающий в дискуссию с сумасшедшим сам безумен. С такой точки зрения приведенный материал - всего лишь иллюстрация к вопросу, с кем, собственно, мы имеем дело. Далеко не весь мир спятил. Потому что этот самый мир не состоит исключительно из обиталетей САСШ (которые всего-навсего безграмотны) и европейских прихвостней САСШ. В мире еще полно и других людей, которые все еще в своем уме.