Скончался актер из фильма «Мечте навстречу» Борис Борисенок

Ушел из жизни советский и белорусский актер Борис Борисенок. Об этом сообщает «Царьград». Кончину 89-летнего артиста подтвердили в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя, на сцене которого он служил последние годы.
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