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Рост экспорта КНР превысил прогнозы в июне на фоне усиления спроса

Рост экспорта КНР превысил прогнозы в июне на фоне усиления спроса

ПЕКИН (Рейтер) - Темпы роста объема китайского экспорта в июне обогнали прогноз, поскольку устойчивый мировой спрос, обусловленный снятием карантинных мер и вакцинацией, перевесил опасения вокруг вспышек коронавируса и задержкек в поставках.

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