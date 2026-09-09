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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бирюков о том, что «Металлург» часто берет «карликов»: «Важны критерии – скорость, оснащенность, видение игры. Были бы люди с ростом 195 см и такими навыками – мы бы их набирали»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в  интервью Спортсу’’  высказался о подписании контракта с форвардом Степаном Старковым .

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